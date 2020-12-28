شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لكأس العالم لليد: 30% نسبة الحضور الجماهيرى فى البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد، إنه تم تخصيص الحضور الجماهيرى 30 % في بطولة العالم لكرة اليد، موضحا أن صالة الجماهير تستوعب 16500 متفرج، يحضر منهم 4 آلاف.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "mbc مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أنه سيكون هناك مقعدين فارغين بين كل مقعد والآخر، ويستوجب ارتداء الكمامة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك شركات أمن داخلى للتعامل مع الجمهور لارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعى.

وذكر أن مطلوب منا أن منتخب مصر يؤدى أداء ممتاز، وأن أهم سلاح فى الدول المنظمة الجماهير، مشيرا إلى أنه طالما خضنا تجربة كأس العالم لا بد أن تكون التجربة كاملة.

وتساءل أديب:" الناس اللى هتكون قاعدة فى صاة الاستاد، 30 % فى ماتشات مصر بس هتعرف تلبسهم كلهم كمامات وتمنع اختلاطهم فى الدخول والخروج؟.. ما بلاش جمهور".