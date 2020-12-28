شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج "الأهلى أفضل نادى فى القرن" يتصدر تويتر بعد الفوز بجائزة جلوب سوكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بآلاف التغريدات، تصدر هاشتاج #الاهلي_الافضل_فالقرن21، قائمة تريند تويتر فى مصر، بعد أن تسلم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى جائزة لقب نادي القرن الواحد والعشرين من مؤسسة "جلوب سوكر" بدبي، باعتباره أكثر الأندية تتويجا بالألقاب في الشرق الأوسط وإفريقيا.



نادى القرن

وتداول مستخدمى تويتر، صور الاحتفالية والصورة الخاصة بالخطيب التي جمعته مع كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي وروبيرت لوفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

على جانب اخر، قال الخطيب فى كلمته خلال مؤتمر دبي الرياضي، "أشكر مجلس دبي الرياضي ومبادرات محمد بن راشد، وجود الأهلي في مثل هذا الاحتفال شرف كبير ويسعدنا ويسعد كل المنطقة العربية".

وأضاف الخطيب، "الأهلي يحاول بقدر الإمكان تقديم شيء مختلف ونجاحات تنافس الأندية العالمية ونتمنى النجاح فى ذلك، اليوم وجود الأهلي كممثل للكرة العربية والأفريقية يسعدنا ويشرفنا ونتمنى الأفضل فى القادم ونشكر كل الحضور ومؤتمر دبي الرياضي على هذا الاحتفال.. شكراً".

وأوضح رئيس الأهلي أن الفترة الأخيرة كانت مميزة للنادي بعد الحصول على أكثر من بطولة، خاصة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، وهو ما يترجم طموحات النادي الساعي نحو المنافسة للفوز بكل البطولات، موجهًا الشكر إلى منظومة العمل داخل الأهلي بالكامل، مؤكدًا أن الإخلاص في العمل والاجتهاد كانا وراء تحقيق هذه النجاحات المتتالية.