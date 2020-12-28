شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الأهلي يعلن صفقة سيرينو خلال أيام بعد موافقة صن داونز، وبيراميدز يحقق أول فوز ويذيق سيراميكا الخسارة الأولى بالدورى.

بيراميدز يحقق أول فوز ويذيق سيراميكا الخسارة الأولى بالدورى.. فيديو وصور

حقق فريق بيراميدز فوزه الأول فى الدورى على حساب سيراميكا بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، سجل هدف فوز بيراميدز على جبر مدافع الفريق فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء.

فراعنة اليد فى مواجهة اليابان 5 و 7 يناير استعدادا للمونديال

كشف مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد والمشرف علي المنتخبات الوطنية أن منتخب مصر سيواجه اليابان يومي 5 و 7 يناير المقبل استعدادا لانطلاق منافساته في بطولة العالم المقرر انطلاقها خلال الفترة من 13 وحتي 31 من يناير في البطولة التي تنظمها مصر بمشاركة 32 دولة.

الخطيب يتسلم جائزة تتويج الأهلي بلقب نادى القرن الـ21 بأفريقيا.. فيديو وصور

تسلم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جائزة لقب نادي القرن الواحد والعشرين من مؤسسة "جلوب سوكر" بدبي، باعتباره أكثر الأندية تتويجا بالألقاب في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تسلم الخطيب الجائزة الخاصة بالأهلي.

الأهلي يعلن صفقة سيرينو خلال أيام بعد موافقة صن داونز

يعلن مسئولو النادي الأهلي عن صفقة التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب، لتكون أولى الصفقات الشتوية للمارد الأحمر، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات منذ فترة ليست بقريبة، قبل أن تكلل بالنجاح بعد المفاوضات القائمة بين الناديين من جانب وبين الأهلي وسيرينو من جانب آخر.

الزمالك يكشف حقيقة التضارب فى مسحة عبد الله جمعة وموقف محمود علاء

كشف جهاز الزمالك أن الـ"رابيد تيست" تحليل الدم المسمى بالكاشف السريع الذى خضع له الفريق قبل مباراة سموحة، التى ستقام فى الخامسة مساء غد الاثنين، باستاد الإسكندرية فى الجولة الثالثة بالدورى، جاءت نتيجتها تشير إلى وجود شكوك حول إصابة الثنائى عبد الله جمعة الظهير الأيسر ومدحت عبد الهادى المدرب المساعد بفيروس كورونا، ليتقرر على إثره خضوع الثنائى لمسحة كورونا "PCR"، التى جاءت نتيجتها إيجابية لعبد الله جمعة وسلبية لمدحت عبد الهادى

الأهلي يعلن سلبية مسحة كورونا للاعبى الفريق قبل مباراة الاتحاد السكندرى

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية «رابيد تيست» الذى أجراه اللاعبون أمس، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الإثنين، والمؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدورى الممتاز غدًا.

10 آلاف جنيه غرامة أموتو فى المصرى بسبب الوزن الزائد

فرض على ماهر المدير الفنى للمصرى البورسعيدى غرامة مالية 10 آلاف جنيه على النيجيرى أوستن أموتو مهاجم الفريق بسبب زيادة وزنه بشكل ملحوظ خلال مباريات الفريق فى بداية الموسم.