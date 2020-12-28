شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 24 ساعة لبيراميدز بعد أول فوز فى الدورى أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الأرجنتينى رودولفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى بيراميدز، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات، غدا الاثنين، بعد الفوز على سيراميكا بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، سجل هدف فوز بيراميدز على جبر مدافع الفريق فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء.

ويحصل اللاعبون على راحة سلبية من مران الغد، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى، مساء الجمعة المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، بالجولة الخامسة للدوري.

وأوضح الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لبيراميدز، أن ضغط المباريات يمثل أزمة كبيرة، والراحة مهمة للاعبين من أجل العودة والإعداد للمرحلة الصعبة المقبلة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 4 محتلاً المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى، بعدما لعب 3 مباريات تعادل فى واحدة وخسر الأخرى وحقق الفوز فى واحدة، وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه ثلاثة، وما زال لديه لقاء مؤجل، فيما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 6 فى المركز الرابع، بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى 2 وخسر واحدة وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه مباراة مؤجلة.

وشهد الشوط تضيق للمساحات من كلا الفريقين، وسط غياب الحلول الفردية، لاسيما وإن بيراميدز نجح فى تسجيل هدف التقدم من كرة ثابتة أرسلها عبد الله السعيد عرضية داخل منطقة الجزاء وسجل منها على جبر هدف التقدم فى الدقيقة 13، ولم يساهم الهدف فى فتح المساحات أمام أى من الفريقين، بل استمر تضيق المساحات هو عنوان الشوط.

وفى الشوط الثانى، ضغط سيراميكا وحاصر لاعبى بيراميدز أمام منطقة جزائهم، وتواصلت محاولات تسجيل هدف التعادل عن طريق التسديدات ومحاولات الاختراق بالاعتماد على المهارة الفنية الفردية، وبعد الدقيقة 65 انتفض بيراميدز، وكاد عبد الله السعيد يسجل الهدف الثانى بتسديدة بوش القدم، مرت بجوار القائم، بعدها كاد يسجل جون أنطوى إلا أن تألق عامر عامر حارس المرمى تصدى لتسديدة رأس أنطوى، واستمرت محاولات بيراميدز لتسجيل الهدف الثانى من الهجمات المرتدة وسط سيطرة واستحواذ من سيراميكا.