شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج مواجهات ذهاب نهائى رجال وسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مواجهات الذهاب فى دور النهائى لدورى المرتبط لكرة السلة رجال وسيدات لموسم 2020-2021 فى المواجهات التى أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، حيث أقيمت مواجهات السيدات أولًا، وحقق فريق سيدات الشمس الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 68-58 فى مباريات تحديد المركز الثالث والرابع، بينما فاز فريق سيدات الأهلى على سبورتنج 84-73 فى لقاء تحديد المراكز الأول والثانى.

ونجح فريق المرتبط فى سموحة فى الفوز، أمس السبت، على الشمس بنتيجة 51-53، بينما حقق مرتبط الأهلى الفوز على سبورتنج أمس أيضًا بنتيجة 76-66.

وعلى صعيد منافسات الرجال، فقد تمكن مرتبط الأهلى من الفوز على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 59-41، بينما فاز فريق الرجال فى الاتحاد السكندرى على نظيره الأهلى بنتيجة 81-74، فيما نجح سبورتنج فى الفوز على صعيد المرتبط والرجال على نظيره سموحة بنتيجة 67-65 و69-60 على الترتيب.

وتقام مباريات العودة لنهائى دورى المرتبط سيدات يوم الإثنين على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، فيما تقام مباريات عودة نهائى دورى المرتبط رجال يوم الثلاثاء على نفس الصالة.

يذكر أن المسحة التى خضع لها لاعبو الفرق أسفرت عن إيجابية العينة للثنائى عمر طارق ومحمد مصطفى لاعبى الأهلى، بالإضافة إلى هاجر عامر لاعبة سبورتنج بخلاف لاعبى فرق المرتبط بالاتحاد السكندرى وعددهم 8 ناشئين.