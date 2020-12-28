شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لتليفزيون الخليج 365: ربيع ياسين يتهم مدير المنتخب بالتهرب من السفر إلى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامي محمد شبانة في برنامج لايف مع شبانة علي تليفزيون الخليج 365 إن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب ، اتهم عادل محفوظ مدير المنتخب بالتهرب من السفر مع بعثة منتخب مصر الي تونس، وقال في تقريره ان محفوظ لم يجر مسحة السفر الي تونس يوم 8 ديسمبر الماضي وأكد أنه لن يسافر مع البعثة مبكرا وسيلحق بها في وقت لاحق.

واضاف شبانة في لايف الخليج 365 ان ربيع ياسين سيذكر في تقريره ايضا ان مدير المنتخب خضع لمسحة يوم 11 ديسمبر للسفر إلي تونس يوم 13 ولكنها جاءت إيجابية ليغيب عّن الرحلة، إلا أن إصابته بكورونا لم تكن السبب في عدم سفره حيث رفض السفر من البداية مع البعثة يوم 8 ديسمبر .

فى سياق آخر، قال محمد شبانة، أن محمود جنش حارس مرمى الزمالك طلب من إدارة النادي الحصول على 10 ملايين جنيه في الموسم الواحد لتجديد عقده مع النادي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال شبانة في تليفزيون الخليج 365 أن الفترة الماضية شهدت بدء رحلة تفاوض الزمالك مع جنش لتجديد عقده وطلب الحارس الحصول على 10 ملايين جنيه في الموسم من أجل البقاء مع الفريق.

وتابع شبانة ان جنش قال لأدارة الزمالك أنه يرغب في تقديره مالياً خاصة وأنه لم يحصل على مبالغ التى يستحقها طوال الفترة الماضية بل أن لاعبين أخرين حصلوا على أكثر منه بكثير وإستشهد جنش بما حصل عليه محمد عواد حارس الفريق حيث حصل في موسم واحد على أكثر مما حصل عليه جنش منذ تواجده مع القلعة البيضاء.