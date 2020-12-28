شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لتليفزيون الخليج 365: جنش طلب 10ملايين جنيه سنوياً للتجديد فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة، فى برنامجه مع شبانة على تليفزيون الخليج 365، أن محمود جنش حارس مرمى الزمالك طلب من إدارة النادى الحصول على 10 ملايين جنيه فى الموسم الواحد لتجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

وقال شبانة فى تليفزيون الخليج 365، إن الفترة الماضية شهدت بدء رحلة تفاوض الزمالك مع جنش لتجديد عقده، وطلب الحارس الحصول على 10 ملايين جنيه فى الموسم من أجل البقاء مع الفريق.

وأضاف شبانة أن جنش قال لإدارة الزمالك إنه يرغب فى تقديره مالياً، خاصة أنه لم يحصل على المبالغ التى يستحقها طوال الفترة الماضية، بل إن لاعبين آخرين حصلوا على أكثر منه بكثير، واستشهد جنش بما حصل عليه محمد عواد حارس الفريق حيث حصل فى موسم واحد على أكثر مما حصل عليه جنش منذ وجوده مع القلعة البيضاء.

فى سياق آخر، قال محمد شبانة فى برنامج لايف مع شبانة على تليفزيون الخليج 365، إن ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب اتهم عادل محفوظ مدير المنتخب بالتهرب من السفر مع بعثة منتخب مصر الى تونس، وقال فى تقريره إن محفوظ لم يجر مسحة السفر إلى تونس يوم 8 ديسمبر الماضى، وأكد أنه لن يسافر مع البعثة مبكرا وسيلحق بها فى وقت لاحق.

وأشار شبانة فى لايف الخليج 365 إلى أن ربيع ياسين سيذكر فى تقريره أيضا أن مدير المنتخب خضع لمسحة يوم 11 ديسمبر للسفر إلى تونس يوم 13 ولكنها جاءت إيجابية ليغيب عّن الرحلة، إلا أن إصابته بكورونا لم تكن السبب فى عدم سفره حيث رفض السفر من البداية مع البعثة يوم 8 ديسمبر .