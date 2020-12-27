شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يعلق على أنباء ضم ثنائي الزمالك فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي باسم نادي اتحاد جدة السعودي، عن نية النادي السعودي في التعاقد مع عدد من اللاعبين المتألقين في الدوري المصري.
وأكد أحمد صادق دياب في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «التعاقد مع لاعبين أجانب سيكون وفقًا لرؤية الجهاز الفني في الموسم الجديد».
وتابع: «الاتحاد الآن لن يتعاقد مع أي لاعب في الدوري المصري بالوقت الجاري ولا يوجد أي نية للتعاقد مع أشرف بن شرقي أو فرجاني ساسي».
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