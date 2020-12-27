شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: «ساسي» لديه عرضًا خياليًا من الدحيل القطري.. ومصادر أكدت موافقته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي خالد الغندور قائد الزمالك الأسبق عن تلقي اللاعب فرجاني ساسي عرضًا خياليًا للتعاقد مع الدحيل، مشيرًا إلى أنه حصل على تأكيدات بأن اللاعب تعاقد فعلًا مع النادي القطري.

ويحاول مسؤولي اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك إنهاء ملف التجديد لعدد من اللاعبين، أبرزهم يوسف أوباما وفرجاني ساسي.

وقال «الغندور»، في تصريحات تلفزيونية بفضائية «الزمالك» عبر برنامج «زمالكاوي»: «فرجاني ساسي معروض عليه التوقيع خلال أسبوع لعددٍ من الأندية».

وأضاف «الغندور»: «ساسي معروض عليه الوحدة الإماراتي أو اتحاد جدة السعودي أو الدحيل القطري، والأخير هو أقرب هذه الأندية، وتواصل معي بعض الزملكاوية في قطر وأكدوا لي من مصادر أن خبر تعاقد فرجاني ساسي مع الدحيل القطري صحيح».

وأتم: «معروض مبالغ خيالية على ساسي لكي ينتقل إلى قطر، والمبلغ المعروض عليه وصل إلى 60 أو 70 مليون جنيه في الموسم».

وواصل: «فرجاني يحق له في يناير المقبل التوقيع لأي نادِ، لكن اللاعب يريد البقاء في مصر وزوجته سعيدة جدًا بتواجدها هنا وتشجعه على الاستمرار، كما أنه يريد البقاء في الزمالك لأنه متعلق بجماهيره».

واستكمل: «طلب فرجاني هو التجديد 3 مواسم، إذا عرض الزمالك التجديد لموسم واحد فلن يقبل، والمستحقات المادية المتأخرة ستكون في حساب اللاعب صباح يوم الأربعاء المقبل، وبعدها يجب على الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة التجديد له».

واستطرد: «يوجد نادٍ في مصر لا يوجد لديه مشكلة التعاقد مع فرجاني ساسي إذا انتهت أزمته مع الزمالك، وهذا النادي ليس بيراميدز».