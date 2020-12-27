شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يكشف «السبب الحقيقي» لغياب مصطفى محمد: آلام ظهره ومرض والدته مبررات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح خالد الغندور نجم نادى الزمالك السابق، اليوم الأحد، أن مصطفى محمد، مهاجم الفريق يغيب عن النادى رغبة في الاحتراف.
وأضاف «الغندور»، في تصريحاته عبر قناة الزمالك، أن ما يتردد عن غياب مصطفى محمد عن تدريبات الفريق بسبب مرض والدته أو آلام في ظهره، ما هي إلا مبررات لإخفاء حقيقة أنه يواصل الضغط رغبة في الاحتراف.
ويمتلك مصطفى محمد عرضًا من نادى سانت إتيان الفرنسى، إلا أن مجلس إدارة الزمالك مازال يبحث العرض ويناقشه.
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