شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على سيراميكا كليوباترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز فوزه الأول في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم بعد تغلبه على سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري. ويستعرض «المصري اليوم» جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل ختام منافسات الجولة الرابعة. جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز: 1- الجونة 8 نقاط 2- الأهلي 6 نقاط 3- سيراميكا كليوباترا 6 نقاط 4- المصري البورسعيدي 6 نقاط 5- أسوان 5 نقاط 6- البنك الأهلي 5 نقاط 7- سموحة 5 نقاط 8- غزل المحلة 5 نقاط 9- الزمالك 4 نقاط 10- الاتحاد السكندري 4 نقاط 11- وادي دجلة 4 نقاط 12- بيراميدز 4 نقاط 13- إنبي 4 نقاط 14- مصر المقاصة 4 نقاط 15- الإنتاج الحربي 3 نقاط 16- الإسماعيلي 3 نقاط 17- طلائع الجيش نقطة واحدة 18- المقاولون العرب صفر الوضع في مصر

اصابات 131,315

تعافي 109,462

وفيات 7,352

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