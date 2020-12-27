شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يعلن إصابة «حجازي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي اتحاد جدة السعودي إصابة أحمد حجازي مدافع الفريق بعدما أجرى فحوصات اليوم الأحد نتيجة الشعور بآلام خلال مباراة الهلال التي أقيمت أمس السبت ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

وقال اتحاد جدة في بيان أصدره اليوم الأحد: «أجرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم أحمد حجازي فحوصات طبية اليوم في مستشفى الدكتور سليمان فقيه الشريك الطبي للنادي بعد الفحوصات المبدئية التي خضع لها صباح اليوم في عيادة النادي إثر الآلام التي شعر بها بعد نهاية لقاء الأمس».

وتابع البيان: «أظهرت الفحوصات حاجة اللاعب لبرنامج علاجي، ومتابعة طبية لتطور استجابته للعلاج، قبل السماح له بالعودة للمشاركة في التدريبات».