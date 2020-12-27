شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك الجديد يهنئ الأهلي بجائزة «جلوب سوكر»: نادي بطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة المعينة لإدارة شؤون نادي الزمالك من قبل وزارة الرياضة، أن اللجنة تسعى لحل أزمات النادي وانجاز مهمتها.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية:«الزمالك قوي ببطولاته وتاريخه وألقابه وجماهيره ولن يهتز أبداً».

وواصل:«أهنئ الأهلي بلقب الأكثر تتويجاً في القرن الحالي من جلوب سوكر وأهنىء رئيسه محمود الخطيب، فالأهلي نادي كبير ونادي بطولات».

وأتم تصريحاته:«الأهلي والزمالك لا ينفصلان عن بعضهما البعض، فهما قلعتي الكرة في مصر وقوتها تزيد من قوة اللعبة في البلاد بشكل عام».