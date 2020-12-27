شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك الجديد يهنئ الأهلي بجائزة «جلوب سوكر»: نادي بطولات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار عماد عبدالعزيز، رئيس اللجنة المعينة لإدارة شؤون نادي الزمالك من قبل وزارة الرياضة، أن اللجنة تسعى لحل أزمات النادي وانجاز مهمتها.
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية:«الزمالك قوي ببطولاته وتاريخه وألقابه وجماهيره ولن يهتز أبداً».
وواصل:«أهنئ الأهلي بلقب الأكثر تتويجاً في القرن الحالي من جلوب سوكر وأهنىء رئيسه محمود الخطيب، فالأهلي نادي كبير ونادي بطولات».
وأتم تصريحاته:«الأهلي والزمالك لا ينفصلان عن بعضهما البعض، فهما قلعتي الكرة في مصر وقوتها تزيد من قوة اللعبة في البلاد بشكل عام».
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