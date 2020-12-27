شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يوجه صدمة مدوية لـ«أوزيل» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، أن الألمانى مسعود أوزيل، نجم فريق أرسنال، تم عرضه على نادى يوفنتوس في يناير المقبل مع استعداد الجانرز لدفع نصف راتبه.
وقالت الصحيفة، إن السيدة العجوز غير مهتم بضم الفائز بكأس العالم، بعدما تم استبعاد صانع الألعاب من قوائم أرسنال للدورى الإنجليزى الممتاز والدورى الأوروبى للموسم الحالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن أرسنال ووكيل اللاعب إركوت سوجوت نجم ريال مدريد السابق عرضوا اللاعب على العديد من الأندية الأوروبية منهم يوفنتوس.
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