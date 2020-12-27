شكرا لقرائتكم خبر عن «جروس»: أعلم صعوبة المهمة مع شالكه.. وهدفي البقاء الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك الأسبق والمدير الفني الجديد لفريق شالكه الألماني، استعداداه لانتشال فريقه الجديد من الأزمة التي يمر بها في الموسم الحالي، وذلك بعد أن وقع اليوم الأحد عقدا حتى نهاية الموسم.

وتحدث جروس في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه اليوم، قائلا: «لقد فكرت كثيرًا في الفريق بالفعل، قبل بدء المهمة، لكني احتفظ بهذه الأفكار لنفسي في الوقت الحالي، كل لاعب لديه الفرصة لتقديم نفسه».

وتابع جروس قائلا: «يمكننا التحسن من حيث الفاعلية الهجومية، نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد في الخط الأمامي، ومن المهم أيضًا أن نتلقّى عددًا أقل من الأهداف، يتعين على لاعبي الفريق بذل كل ما في وسعهم، وهم يمكنهم القيام بذلك».

وواصل السويسري قائلا: «شالكه فريق رائع، إنه مميز حقًا، المهمة واضحة تمامًا بالنسبة لي، وهي البقاء الموسم المقبل، لدينا خمسة أشهر لإكمال مهمتنا ويجب أن أقود الطريق بنجاح».

وأكمل مدرب الزمالك السابق، قائلا: «من المهم بالنسبة لي أن أشعر بطموح كل لاعب، علينا أن نتصرف كوحدة واحدة، ونقترب أكثر من بعضنا البعض، وأن نكون شجعانًا وأذكياء على أرض الملعب، وعلينا أن ندرك أنه لن يكون سباق سرعة، بل ماراثون، ربما حتى آخر يوم من المباريات».

وحول موسم الانتقالات الشتوية، قال: «نحن في مناقشات مع الإدارة، لدي لاعبين أرغب في التعاقد معهم، نحن نحاول إيجاد أفضل الحلول، النادي جاهز لبذل كل ما في وسعه لإكمال مهمتنا بنجاح».