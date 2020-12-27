شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح من «كلوب» بعد تعادل ليفربول مع وست بروميتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، استحقاق وست بروميتش ألبيون نقطة التعادل في اللقاء الذي انتهى بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب «آنفيلد» معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة «بوكسينج داي» من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وقال كلوب في تصريحات عقب اللقاء: «ما حدث كان خطأنا، أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد بالشوط الأول وسجلنا هدفاً لكن لم نفعل ذلك بالشوط الثانى، قاموا بثلاث هجمات مرتدة، منحناهم كرات ركنية بسهولة والكثير منها، كل ما حصل كان خطأنا ولذلك نستحق أن نحصل على نقطة وليس ثلاث».

وأضاف كلوب: «من الصعب للغاية أن تبقى مركزاً ونشيطاً عندما تلعب أمام 10 لاعبين، نعم فعل وست بروميتش ذلك لكنهم استحقوا التعادل الليلة، في الكثير من المباريات كان بإمكاننا وعلينا أن نُبلى بشكل أفضل».

وتابع كلوب: «كان من البديهي أن وست بروميتش سيعتمد على الدفاع والكرات الثابتة وعندما يحصلون عليها فجأة لا يمكنك أن تتجاوزها».

واختتم كلوب قائلًا: «كنا بوضعية أفضل بالشوط الأول، لكن بالشوط الثاني لم نكن كذلك، لن نتحرك ولم نخلق الفرص ولم نظهر السرعة».