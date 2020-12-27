شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيومي يعلق على مقاطعة «الخطيب» لاستوديو «أبوظبي الرياضية» على الهواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق المحلل الكروي خالد بيومي على لقطة مقاطعة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لاستوديو قناة "أبوظبي الرياضية" على الهواء مباشرة، أثناء التواجد في حفل "جلوب سوكر".

وكان الأهلي قد حصل على جائزة نادي القرن الأفريقي والنادي الأكثر تتويجًا بالبطولات في الشرق الأوسط في الـ 20 عامًا الأخيرة، وهي التي تسلمها "الخطيب" خلال الحفل.

وعقب نهاية الحفل، وأثناء تواجد خالد بيومي في ستوديو قناة "أبوظبي الرياضية" للحديث عن الاحتفال والجوائز، فوجئ الجميع بدخول "الخطيب" ليصافح الجميع ويحييهم قبل رحيله.

وعلق خالد بيومي عبر "تويتر" قائلًا: "للأسطورة نقف احترامًا حتى لو كنا على الهواء مباشرة».