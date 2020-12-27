شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تضامن عتق يتوج ببطولة الملكة بلقيس وراية نصاب وصيفاً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توج نادي تضامن عتق ببطولة طيران الملكة بلقيس لكرة القدم بمحافظة شبوة، بعد فوزه على نادي رأية نصاب بهدفين نظيفين، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الفقيد الخليفي، احتفاءا باعياد الثورة اليمنية، وبدعم من شركة طيران الملكة بلقيس.



وكرم امين عام المجلس المحلي عبدربه هشله، تضامن عتق بكأس البطولة، ومبلغ مليون ريال، فيم تسلم نادي رأية نصاب كأس الوصيف ومبلغ خمسمائة الف ريال.

كانت هذه تفاصيل خبر تضامن عتق يتوج ببطولة الملكة بلقيس وراية نصاب وصيفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.