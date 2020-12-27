شكرا لقرائتكم خبر الوحدة ينتصر على أبها في عقر داره والعين يسقط التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق نادي الوحدة فوزا ثمينا على نادي أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة 1-0، ضمن الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء الهدف عن طريق أحمد عبده بالدقيقة 40، ليرتفع رصيد فرسان مكة إلى 15 نقطة ويتساوى مع الاتحاد صاحب المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أبها عند النقطة 11 بعد تلقيه الخسارة الخامسة في الدوري.

العين التعاون

تخطى نادي العين نظيره التعاون على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة 1-0، ضمن الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عن طريق خوانبي انور عند الدقيقة 16، ليخطف الفوز الثالث على التوالي في الدوري، ويرتفع رصيده النقطي إلى 10 نقاط.

وتوقفت عروض التعاون المميزة أمام رغبة العين الجامحة في حصد النقاط، وتجمد رصيده عند 14 نقطة.

بدأت المباراة وسط حذر عيناوي للحد من خطورة مفاتيح اللعب لدى الخصم التعاوني، لا سيما أنه كسب الشباب في الجولة الماضية برباعية، إلا أنه اصطدم بمرتدات عيناوية عن طريق امادو موتاري وخوانبي.

واستطاع العين تسجيل الهدف الأول في الربع ساعة الأولى، ليتراجع بعدها ويحافظ على شباكه حتى نهاية المباراة.

كيف كسب العين؟

التهيئة الجيدة قبل المباراة.

الحد من خطورة مفاتيح لعب التعاون.

اعتماده على المرتدات.

استغلال الفراغات في العمق.

براعة حارسه أمين بخاري.

كيف فاز الوحدة؟

الرتم العالي للاعبين.

استغلال فراغات الدفاع.

إغلاق المناطق الخلفية.

سوء التغطية من لاعبي أبها.

فقدان لاعبي أبها للتركيز.