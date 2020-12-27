الأهلي يهزم الرائد ويقترب من الصدارة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قلص قائد فريق الأهلي الكروي الدولي السوري عمر السومة الفارق النقطي بين فريقه والمتصدر الهلال إلى نقطة واحدة، بإضافته للنقطة الـ22 بعد أن سجل هدفا عزيزا عند الدقيقة الـ90+1 في مرمى فريق الرائد مساء أمس في اللقاء الذي انتهى لمصلحة الأهلي بـ(2/1) في مواجهة مفتوحة منذ البداية شهدها ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، وبكر الرائد (صاحب الأفضلية في اللقاء) بتسجيل بضربة جزائية تسبب بها مهاجم الرائد عبدالله المقرن بعد إعاقته من قبل مدافع الأهلي محمد خبراني في الدقيقة الـ13، وعادل الروماني متريتا في الدقيقة الـ55. وبقي الرائد على رصيده السابق الـ11 محتلا بها المركز الـ12. الفتح والفيصلي وفي الأحساء عاد فريق الفتح لسكة الانتصارات بعد التعثر في الجولات الأربع الماضية عقب فوزه أمس على ضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مواجهة دراماتيكية كاد الفيصلي خلالها يعود لإدراك التعادل رغم تخلفه بثلاثة أهداف بالشوط الأول من المباراة. وفي الأحساء عاد فريق الفتح لسكة الانتصارات بعد التعثر في الجولات الأربع الماضية عقب فوزه أمس على ضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مواجهة دراماتيكية كاد الفيصلي خلالها يعود لإدراك التعادل رغم تخلفه بثلاثة أهداف بالشوط الأول من المباراة.

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