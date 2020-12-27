بريجوفيتش يضيع الفوز على الاتحاديين في الكلاسيكو

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وكانت إدارة النادي قد اضطرت إلى إعادة اللاعب لصفوف الفريق بالاتفاق مع المدير الفني فابيو كاريلي مع انطلاق فترة الإعداد لمنافسات الموسم الرياضي الحالي، بعد أن فشلت ووكيل اللاعب في تسويقه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بسبب قيمة عقده ورواتبه العالية والتي لا تتناسب مع إمكانياته الفنية.وكان الصربي قد حضر إلى الاتحاد إبان فترة رئاسة لؤي ناظر في يناير 2019 بقيمة إجمالية تصل إلى 10 ملايين يورو قادما من نادي باوك اليوناني، إلا أن مدة عقد اللاعب والتي تمتد لأربعة مواسم ونصف الموسم والشرط الجزائي باتت شوكة في حلوق الاتحاديين، ولا سيما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أصبح يتعامل مع شكاوى اللاعبين بشكل أكثر صرامة عما كان عليه في الماضي.
وباتت أغلب الجماهير الاتحادية تطالب بفسخ عقد اللاعب خلال الأيام المقبلة واستبداله بمهاجم أجنبي هداف بسبب عدم جدوى إشراكه في لقاءات الفريق إلى جانب إهداره للفرص السهلة وتعطيل مجهود الفريق، ولعل آخر مشاركاته السلبية كانت أمام الهلال ضمن منافسات الجولة العاشرة والتي أضاع خلالها فرصتين محققتين كانتا كفيلتين بفوز فريقه.
ألكسندر بريجوفيتش:
حضر إلى الاتحاد في يناير 2019
بقيمة تصل إلى 10 ملايين يورو
قدم من نادي باوك اليوناني
عقده يمتد 4 مواسم ونصف الموسم
مشاركاته مع الاتحاد:
2018-2019
المباريات 11
الأهداف 7
صنع 1
2019-2020
المباريات 10
الأهداف 1
صنع 2
2020-2021
المباريات 9
الأهداف 1
صنع 1
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