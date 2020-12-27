شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو لاعب القرن وليفاندوفسكي الأفضل في 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي بجائزة لاعب القرن للفترة من 2001 حتى 2020، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ بطل ألمانيا وأوروبا، بجائزة أفضل لاعب لعام 2020 المقدمة من «دبي جلوب سوكر» في الحفل الذي أقيم الأحد في فندق أرماني بالقرب من برج خليفة بحضور مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي ، وحميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من أعضاء مجلس دبي والاتحادات ومجالس إدارات الأندية وشركات كرة القدم والمؤسسات الرياضية، إلى ممثلي المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية.

وجاء فوز كريستيانو رونالدو لأفضل لاعب في القرن خلال الفترة من 2001-2020 وذلك للإنجازات التي حققها خلال العقدين الماضيين على المستوى الفردي كهداف مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس وقيادته لمنتخب البرتغال للفوز بكأس أوروبا 2016.

وذهبت جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020 إلى البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، وذلك لأنه قدم موسماً استثنائياً سجل فيه 55 هدفاً في 47 مباراة، كما قاد فريق بايرن ميونيخ لإحراز 5 ألقاب هي: دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري والكأس الألمانية وكأس السوبر الأوروبية وكأس السوبر الألمانية.

وذهبت جائزة أفضل مسيرة إلى إيكر كاسياس الحارس والقائد السابق لمنتخب إسبانيا بطل عام 2010 وبطل أمم أوروبا 2008 و2012، وفاز بايرن ميونيخ بلقب أفضل نادٍ في عام 2020 وتسلم الجائزة النجم روبرت ليفاندوفيسكي.

وفاز ريال مدريد بلقب أفضل نادٍ في القرن الحالي وتسلم الجائزة نجم الفريق ومدير العلاقات المؤسسية في النادي الهداف السابق بوتراغينيو، كما فاز الأهلي المصري بجائزة أفضل ناد في إفريقيا والشرق الأوسط وتسلم الجائزة محمود الخطيب النجم السابق والرئيس الحالي للنادي.

ونال الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي وبرشلونة وبايرن ميونيخ سابقاً لقب مدرب القرن الحالي لإنجازاته المحلية والأوروبية والعالمية.

وفاز الألماني هانز فليك بجائزة مدرب عام 2020 لفوزه بخمسة ألقاب محلية وأوروبية مع بايرن ميونيخ، والبرتغالي خورخي منديز لقب أفضل وكيل لاعبين في القرن الحالي لنجاحه في تقديم أفضل اللاعبين العالميين وتوفير أفضل العقود الرياضية والتجارية لهم.