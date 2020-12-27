شكرا لقرائتكم خبر عن 2020 يبتسم للقميص الأحمر وليفاندوفسكي يوقف «الوحشين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: ضمياء فالح

ابتسم عام 2020، على الرغم من توقف النشاطات الرياضية مؤقتاً؛ بسبب فيروس كورونا المستجد، لنجوم الرياضة حول العالم سواء بشكل فردي أو جماعي، إلا أنه شهد في الوقت نفسه رحيل أساطير رياضية مثل: الأرجنتيني دييجو مارادونا، ولاعب كرة السلة الشهير الأمريكي كوبي براينت.

شهد عام 2020 فوز ليفربول الإنجليزي بأول لقب دوري ممتاز منذ 30 عاماً، ويبدو المرشح الكبير للفوز باللقب هذا الموسم، ويعتقد مدافعه البرازيلي فابينيو أن لقب هذا الموسم سيكون أجمل من لقب 2020؛ لأنه سيعني هيمنة على البطولة المحلية قد تمتد لسنوات عديدة قادمة ويعلق: «سندخل التاريخ مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد».

ابتسم 2020 كذلك لقميص أحمر آخر غير ليفربول هو العملاق البافاري بايرن ميونيخ الذي حصد بقيادة مدربه فليك 5 ألقاب.

حصد البايرن ثنائية الدوري الألماني والكأس ولقب أوروبا ثم واصل حصد الألقاب ونجح في التتويج بلقب السوبر الألماني للمرة الثامنة في تاريخه، بفوزه على غريمه بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة، وأضافت كتيبة المدرب فليك لسجل إنجازاتها الحافل في 2020 لقب كأس السوبر الأوروبي بعد الفوز الثمين بنتيجة 2-1 على إشبيلية الإسباني، في المباراة التي أقيمت على ملعب بوشكاش آرينا بالعاصمة المجرية بودابست.

وحصد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ جائزة أفضل لاعب في العالم في جائزة جوائز «فيفا»، إلى جانب زميله الدولي الألماني مانويل نوير الذي نال جائزة أفضل حارس مرمى في العالم.

على الصعيد الشخصي، عادل نجم التنس الإسباني رافائيل نادال رقم غريمه السويسري روجيه فيدرر (اللقب ال13 في بطولة رولان غاروس وال20 في بطولات جراند سلام).

وعادل السائق البريطاني لويس هاميلتون في الفورمولا واحد رقم الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر بحصد اللقب العالمي السابع؛ بل وتفوق على الألماني بعدد الإنتصارات في موسم الفورمولا1.

وشهد عام 2020 عدداً من الحوادث العنصرية ضد اللاعبين نجم عنها تضامنهم مع حملة «حياة السود مهمة»، وتعدت على سبيل المثال بصمة هاميلتون في 2020 على الحلبة ليصبح واحداً من 100 شخصية مؤثرة وفق مجلة «التايمز» بعد دعمه للمساواة ونبذ العنصرية في الرياضة، وعلق البطل البريطاني على ذلك: «تساءلت إن كان للفوز بالألقاب أهمية فعلية إن لم تترك أثراً في واقع المجتمع وتحدث تغييراً للأفضل».

وأطلق السائق البريطاني «لجنة هاميلتون» بالشراكة مع الأكاديمية الملكية للهندسة لمساعدة المزيد من السائقين السود لدخول عالم السيارات ويضيف: «هذه الرياضة لن تكون متنوعة الأعراق في ال5 أو 10 سنوات المقبلة بدون إطلاق اللجنة. عام 2020 تم إخراج المشاكل إلى السطح؛ كي نعالجها وشعرت فعلاً أن صوتي مهم؛ للدفاع عمن يجبرون على الصمت وردة فعل المشجعين كانت مذهلة».

وكسر البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم البايرن احتكار ميسي ورونالدو لجائزة أفضل لاعب في «فيف» وقال له الأسطورة تيري هنري: «لقد أوقفت الوحشين».

واعترف ليفاندوفسكي بأنه كان قريباً من اللعب لمانشستر يونايتد، وكشف عن اجتماعه مع سير أليكس فيرجسون مدرب اليونايتد في 2012 عندما كان لاعباً في بوروسيا دورتموند وأضاف: «كنت مهتماً فعلاً بالعرض لكن دورتموند لم يوافق لكن لم أنزعج لأن مسيرتي كانت موفقة».

وتوج ليفاندوفسكي بخمسة ألقاب مع البايرن إلى جانب لقب أوروبا في 2020، وتوج بهدف لدوري أبطال أوروبا بفارق هدفين عن رقم رونالدو القياسي بعدد الأهداف ( 15 للبولندي و17 للبرتغالي ).

ويستعد البولندي للمنافسة بقوة على جائزة الكرة الذهبية في 2021 وعن سر نجاحه يقول: «محظوظ لأن زوجتي طبيبة تغذية، تجعلني أتناول الحلوى قبل الوجبة الرئيسية لتساعد على حرق الدهون بشكل أسرع. غيرت أيضاً من نمط منامي وطلب مني أخصائي النوم عدم إنارة أي مصباح في الليل كما منعني من لعب البلاي ستيشن في المساء وقراءة كتب سيرة ذاتية عن اللاعبين بدلاً منه».

أزمة الانتقال

شهد عام 2020 أهم خبر شغل العالم لفترة، وهو طلب نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي الرحيل عن النادي الكاتالوني؛ حيث تقدم بطلب للإدارة لتركه يرحل صوب مانشستر سيتي في الصيف.

وبقيت التكهنات تحيط بمستقبل نجم الكرات الذهبية الست في عام 2021 المقبل، فيما واصل هز الشباك وتحطيم الأرقام القياسية وآخرها معادلة رقم أسطورة البرازيل بيليه بتسجيله الهدف ال643 بقميص فريق واحد في مباراة التعادل أمام فالنسيا 2-2 ثم تحطيم رقم بيليه بتسجيل الهدف 644 في شباك بلد الوليد.

وعلق كابتن برشلونة السابق بويول على نجومية ميسي وقال: «أنا واثق من فوز برشلونة بالألقاب ما دام ليو ميسي يقود الفريق، حطم ميسي في برشلونة جميع الأرقام القياسية ولا أعرف إن كان سيأتي أي لاعب بعده لينافس أرقامه، لقد وضع ميسي سقفاً عالياً أمام أي لاعب بعده».

مارادونا يبكي العالم

شهد عام 2020 رحيل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييجو مارادونا (60 عاماً) بعد تداعيات صحية. وأبكى رحيل أسطورة بوكا جونيورز ونابولي المفاجئ محبيه حول العالم وتحول اسم ملعب نابولي لملعب دييجو مارادونا تكريماً من مشجعيه في المدينة الإيطالية. وشهد مطلع 2020 مقتل أسطورة السلة كوبي براينت (41 عاماً) بعد حادث طائرة مؤسف مع ابنته. ورحل أيضاً أسطورة الكرة الإيطالية وهداف مونديال 1982 باولو روسي عن عمر 64 عاماً، وسيلاس نيكانونو (87 عاماً) أسطورة الرجبي في جنوب إفريقيا ونوبي ستيلز (78 عاماً) نجم منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم 1966 وسائق الفورمولا1 ستيرلنج موس (90 عاماً) والمدرب الفرنسي جيرارد هوييه الذي قاد ثورة ليفربول وأعاده للخريطة الأوروبية الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2004.