شكرا لقرائتكم خبر عن تعـادل سلبـي لـ «الفرسـان» و«السمـاوي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

فقد شباب الأهلي نقطتين جديدتين بعدما فشل في الفوز بالمباراة الرابعة توالياً، بتعادله السلبي مع ضيفه بني ياس 0-0، ليستقر في المركز الثامن برصيد 15 نقطة، وفي المقابل بقي «السماوي» رابعاً برصيد 20 نقطة.

كان اللافت عقب المباراة هو التباين في تصريحات مدربي الفريقين حول الأفضلية في المواجهة، حيث ذكر مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أن فريقه كان الأفضل طوال المباراة قائلاً: «كنا الأفضل طوال 90 دقيقة ولم نر فرصاً لبني ياس، وأحيي اللاعبين على الروح القتالية التي لعبوا بها، والسلبية الوحيدة أننا لم نسجل أهدافاً، وتألق فهد الضنحاني حارس بني ياس هو السبب في عدم تسجيلنا للأهداف، وعلى الرغم من النقص فإننا تحكمنا في المباراة، وسنعمل أكثر على الناحية الهجومية خلال الفترة القادمة ونصحح السلبيات».

أما دانييل إيسيلا مدرب بني ياس، فقال: «في الشوط الثاني فلا أتذكر أن شباب الأهلي كانت له فرص، بينما لاحت لنا فرصتان حقيقيتان ولم نوفق في التسجيل، ولم نظهر بالشكل المطلوب بسبب ضغط المباريات؛ لأننا لعبنا أمام الشارقة والوصل، ثم شباب الأهلي، وكلها فرق كبيرة».

وأضاف: «خضنا مباراة صعبة جداً أمام أحد أفضل الفرق في الدوري، وقد فوجئنا بالطريقة التي لعب بها شباب الأهلي، وقد لاحت له فرصتان في الشوط الأول تصدى لهما فهد الضنحاني، وأنقذ مرمانا ببراعة، وفي المقابل نحن لم نكن جيدين بعض الشيء، وكانت لنا فرصة أهدرناها».

ولم تُفلح طريقة مهدي علي في تغيير طريقة اللعب المعتمدة على التنظيم وتفعيل الأطراف، في تحقيق الفوز في ثاني مباراة يقود فيها الفريق في الدوري، بينما كان حارس «السماوي» في يومه وحرم «الفرسان» من النيل من شباكه بتصديه لفرص محققة أخطرها رأسيتان ليوسف جابر وإيجور خيسوس، بينما اعتمد إيسيلا على تأمين الدفاع واستغلال المرتدات وطورها في الشوط الثاني بمجاراة شباب الأهلي في الهجوم، وكاد يدرك شباك «الفرسان» من فرصتين خطرتين.

وقال ماجد حسن لاعب وسط شباب الأهلي: «بني ياس أتى من أجل التعادل وحقق ما أراد، وشباب الأهلي يحتاج إلى لاعب يصنع الفارق في الأمام».