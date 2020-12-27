شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يحصد النقطة الـ 23 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

نجح النصر في تخطي الظفرة على ملعبه بثنائية دون رد، ليزاحم على الصدارة برصيد 23 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشارقة المتصدر والجزيرة الوصيف، ويؤكد حظوظه في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

كما أجبر «العميد» فارس الظفرة على تجرع كأس الخسارة للمرة الثانية في ملعبه. وللمرة الأولى يتمكن «العميد» من الوصول إلى النقطة 23 في 11 جولة من مسابقة الدوري في عهد الاحتراف، واقترب من هذا الرقم في موسم 2012 2013 عندما حصد 22 نقطة، وكان أسوأ معدل نقاط له (11 نقطة في عام 2008)،

واستحق النصر الفوز وحقق الانتصار السابع له في الدوري هذا الموسم، مؤكداً علوّ كعبه على الظفرة بالتفوق عليه للمرة 13 في الدوري.

وشهدت المباراة تقديم النصر أداء جيداً ومتوازناً طوال 90 دقيقة، ونجح في التفوق على الظفرة عن طريق العرضيات، حيث وصل المتألق توزي إلى مرمى السناني بعرضية من ضربة ثابتة غالطت المدافع عصام العدوة، وحارس مرماه، وتكفل محمد سيف كذلك بإحراز الهدف الثاني بالخطأ في مرماه؛ لأنه لم يوفق في إبعاد عرضية محمود خميس المحسنة، وكما شهدت تغييراً في خطة لعب الفريق النصراوي مع تبديل مراكز بعض اللاعبين في المقدمة الهجومية، وتم ضع المحترف الهولندي كواس في الدكة لأول مرة والدفع بدلاً منه باللاعب مهدي حسين.

وظهر الظفرة بأداء متراجع مقارنة بما كان عليه في آخر جولتين في الدوري أمام الوحدة وشباب الأهلي، ودفع أيضاً ثمن الأخطاء الدفاعية التي تسببت في خسارته أمام النصر، كما ثبت أيضاً أن غياب الثنائي خالد الدرمكي وأحمد الحمادي مؤثر في وسط الفريق الظفراوي.