كتل هوائية رطبة تضرب البلاد.. تحذير هام من الأرصاد بشأن طقس الإثنين

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غداً الإثنين، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد.

وتوقع الخبراء، في بيان، سقوط أمطار خفيفة «30 % تقريباً» على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري.

وكشفت الأرصاد، أن الاستقرار هو سمة الفترة القادمة حيث تزداد نسبة الرطوبة في للطبقات القريبة من السطح وهذا بسبب الكتل الهوائية الرطبة المؤثرة علي البلاد وأيضا بسبب انخفاض درجات الحرارة الصغري وانخفاض سرعات الرياح وكل هذه العوامل تعمل علي تكون الشبورة التي تصل الي حد الضباب في الصباح الباكر.

لهذا ينبغي توخي الحذر صباحا بسبب انخفاض الرؤية الكبير علي الطرق خاصة الزراعية منها والقريبة من المسطحات المائية علي وسط سيناء والدلتا والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية إلى شمالية غربية وعلى البحر الأحمر شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:

القاهرة «21- 11»

الإسكندرية «21– 14»

قنا «24- 10»

الأقصر «26– 11»

أسوان «27 – 12»