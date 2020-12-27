موسيماني يتحدى حسام حسن.. موعد مباراة الأهلي والاتحاد.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف الأهلي، نظيره الاتحاد السكندري، في السابعة والنصف، مساء غدا الإثنين، على ستاد الأهلى والسلام، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي منتشيا بفوزه منذ أيام على بطل النيجر 1-0، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلى المركز الثاني فى جدول الدورى برصيد 6 نقاط، خلف الجونة المتصدر برصيد 8 نقاط، بينما يتبقى مباراتين للمارد الأحمر، فيما يأتي الاتحاد عاشرا بـ4 نقاط.

قائمة الأهلي

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد.

وشهدت قائمة الأهلى عودة على معلول وحسين الشحات ووليد سليمان ومروان محسن، بينما استبعد الثلاثي المصاب بكورونا عمرو السولية وقفشة ورامى ربيعة، وجيرالدو وجونيور أجايى للإصابة.

وجاءت قائمة الفريق التى أعلنها الجهاز الفنى لتضم 22 لاعبًا هم: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير ومحمد هانى وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلى معلول ومحمود وحيد، وأليو ديانج وحمدى فتحى وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات ومحمود كهربا وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومروان محسن ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان.

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - بدر بانون - علي معلول.

خط الوسط: ديانج - حمدي فتحي - أكرم توفيق - طاهر محمد طاهر - كهربا.

خط الهجوم: محمد شريف.

التشكيل المتوقع للاتحاد

من المتوقع أن يعتمد العميد حسام حسن، المدير الفني للاتحاد على التشكيل الآتي:

محمد صبحي

السيد سالم - داميون ليو - كريم يحيى - محمود رزق

مروان عطية - أحمد مانجا

كريم ممدوح - عمار حمدي - رزاق سيسيه

خالد قمر

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة أون تايم سبورت.