بمشاركة صلاح.. ليفربول يسقط في فخ التعادل مع وست بروميتش (فيديو)

كتب: ضياء السقا

تعادل فريق ليفربول إيجابيا أمام ضيفه وست بروميتش ألبيون، 1-1، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز النجم السنغالى ساديو مانى، هدف التقدم لليفربول، بالدقيقة 12 من زمن المباراة، بعدما استلم كرة طولية من ماتيب لينفرد بالمرمى ويسجل ببراعة.

وتمكن سيمي أجاي من تسجيل هدف التعادل لصالح وست بروميتش في الدقيقة 83.

الهدف جاء بعد عرضية عبر الجهة اليسرى بأقدام ماتيوس بيريرا، إلى داخل منطقة جزاء ليفربول، ارتقى لها المدافع النيجري، سددها بالرأس سكنت شباك الحارس أليسون.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في المباراة أساسيا، ولكن لم تكن له أي خطورة على مرمى وست بروميتش، باستثناء كرة رأسية داخل المنطقة سددها أعلى المرمى.

وبذلك ارتفع رصيد ليفربول لـ32 نقطة، في الصدارة، متفوقا على إيفرتون الوصيف بـ3 نقاط، فيما ظل وست بروميتش في المركز الـ19 بـ8 نقاط.

شاهد أهداف المباراة: