شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: مسئول زملكاوى سابق نصح مصطفى محمد بالرحيل للاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى خالد الغندور سبب غياب مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، عن التدريبات الجماعية، مؤكدا أن ذلك يرجع إلى رغبة اللاعب فى الرحيل والاحتراف الخارجى وليس لشكواه من الإصابة كما يتردد.

وقال الغندور، خلال تقديمه برنامج زملكاوى المذاع على قناة الزمالك: "مصطفى محمد ممكن تقول ضهره واجعه أو والدته مريضة، ولكن سر غيابه عن التدريبات رغبته فى الاحتراف والانتقال إلى سانت إتيان الفرنسى".

وأشار الغندور إلى أن وكيل مصطفى محمد يدعى آدم، وهو من جلب عرض ايتيان، وكان يجلس أمس مع مسئول زملكاوى سابق ونصحه بالرحيل للاحتراف والتمسك بالفرصة"، موضحا أن الفريق الأبيض بحاجة إلى نصف مليار جنيه إذا أراد تجديد عقود لاعبيه وتعديل بعض العقود الأخرى، مع دعم الفريق ببعض الصفقات.

وتابع الغندور: "فرجانى ساسى معروض عليه أن يوقع خلال أسبوع للوحدة الإماراتى أو اتحاد جدة السعودى أو الدحيل القطرى، أقرب هذه الأندية الذى ممكن تتعاقد مع ساسى هوالدحيل واللاعب يرغب فى تجديد عقده لمدة 3 سنوات ولن يقبل بالتجديد لموسم واحد".

وأكد الغندور أن فرجانى ساسى سوف يحصل على باقى المستحقات القديمة له خلال أيام قليلة، وإذا توفرت قيمة تجديد عقده سيوقع على العقود الجديدة.

وختم حديثه: "ساسى يرغب فى الاستمرار فى مصر، وأسرته أيضًا سعيدة بالتواجد فى مصر، وتؤيد البقاء خلال حياته الاحترافية بمصر."