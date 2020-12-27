شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: بيراميدز يعانى من إهدار الفرص السهلة.. ونعمل على تصحيح الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن الفوز على سيراميكا بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد بالجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى، هام للغاية خاصة وأنه انتصار أول للفريق في المسابقة وجاء على حساب فريق قوي يمتلك مجموعة مميزة من النجوم في مختلف المراكز كما أن موقفه جيد في الدوري بتحقيق انتصارين وبالتالي الانتصار مهم للغاية.

وأضاف المدير الفني فى تصريحات صحفية، أن الفريق بدأ المباراة بشكل جيد للغاية وكان الأفضل في كل شيء ولكنه مع الوقت تراجع الأداء بسبب الضغط العصبي والخوف من ضياع الانتصار بعد تسجيل هدف التقدم عن طريق علي جبر، مشددا على أن بيراميدز أتيحت له العدد من الفرص السهلة وضاعت بسبب الضغط الشديد، والتعجل في تحقيق الفوز.

أشار المدرب إلى أن العمل لا يتوقف داخل النادي والفريق يعمل بصورة يومية على تصحيح الأخطاء التي يعاني منها الفريق وأهمها تسجيل الفرص السهلة وهو ما عانى منه بيراميدز خلال المباريات الأربعة الأولى، ومع مرور الوقت سيتحسن الأداء والفريق سيظهر بشكله المعتاد والمأمول.

المدير الفني شدد على أن أهم شيء سعيد به هو الروح والعزيمة والمجهود داخل الملعب المبذول من جميع اللاعبين، موضحا أنه دائم الانتقاد لنفسه لأنه يسعى للأفضل دائما ويعمل مع الفريق بصورة جادة يوميا للظهور بأفضل صورة ممكنة، مشيرا إلى أن أهم مشكلة تواجه الفريق متمثلة في غياب عدد كبير من العناصر عن فترة الإعداد لظروف مختلفة ومع توالي المباريات مستقبلا سيظهر الوجه الأفضل لبيراميدز، موضحا أن الأهم حاليا هو الفوز والانتصار وبعد ذلك يأتي التفكير في التطور والتركيز على اللقاء المقبل.

كشف المدير الفني عن سر التراجع في الأداء خاصة بعد تسجيل الهدف مشددا على أن المباراة كانت أمام فريق قوي وصاحب شخصية داخل الملعب وبالتالي التراجع للتأمين أمر طبيعي ولكن فريقنا يتحسن مع توالي اللقاءات، مشيرا إلى أن اللاعبين بسبب ضغط اللقاءات وخوض مواجهة كل 4 أيام ولذلك منح اللاعبين راحة للعودة بصورة أفضل.