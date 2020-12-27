شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 27/12/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها كشف حقيقة التضارب فى مسحة عبد الله جمعة وموقف محمود علاء بعد إصابتهما بفيروس كورونا، واستبعاد الثنائي محمود جنش ومصطفى محمد من قائمة الزمالك أمام سموحة وانضمام الثنائي التونسي حمزة المثلوثى وفرجاني ساسى.

جنش ومصطفى محمد خارج قائمة الزمالك أمام سموحة.. وانضمام المثلوثى وساسى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، قائمة الفريق المسافرة للإسكندرية لمواجهة سموحة، فى المباراة المقرر لها غدا الاثنين فى الخامسة مساءً باستاد برج العرب، في إطار مباريات بالجولة الثالثة للدوري العام.

الزمالك يكشف حقيقة التضارب فى مسحة عبد الله جمعة وموقف محمود علاء

كشف جهاز الزمالك أن الـ"رابيد تيست" تحليل الدم المسمى بالكاشف السريع الذى خضع له الفريق قبل مباراة سموحة، التى ستقام فى الخامسة مساء غد الاثنين، باستاد الإسكندرية فى الجولة الثالثة بالدورى، جاءت نتيجتها تشير إلى وجود شكوك حول إصابة الثنائى عبد الله جمعة الظهير الأيسر ومدحت عبد الهادى المدرب المساعد بفيروس كورونا، ليتقرر على إثره خضوع الثنائى لمسحة كورونا "PCR"، التى جاءت نتيجتها إيجابية لعبد الله جمعة وسلبية لمدحت عبد الهادى .

مسحة جديدة لطارق حامد بعد 48 ساعة من تعافيه من فيروس كورونا

أكد محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن طارق حامد لاعب الفريق سيجرى مسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا بعد 48 ساعة، قبل أن ينضم للتدريبات الجماعية، على الرغم من سلبية المسحة التى خصع لها اللاعب بالأمس .

الزمالك يطلق اسم المستشار البكرى على إحدى قاعات المبنى الاجتماعى

قررت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، إطلاق اسم الراحل المستشار أحمد البكرى، رئيس اللجنة السابق، على إحدى قاعات المبنى الاجتماعى بالنادي، تقديرا لدوره كأحد أبناء النادى المخلصين الذى لم يأل جهدًا فى دعمه ومؤازرته طوال حياته، حيث توفى الخميس الماضى، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بعد أسابيع قليلة من توليه مسئولية إدارة نادى الزمالك.

أحداد يقترب من قيادة هجوم الزمالك أمام سموحة

اقترب المغربى حميد أحداد، جناح الزمالك، من الاستمرار فى التشكيلة الأساسية للفريق فى مواجهة سموحة، التى ستجمع بينهما فى الخامسة مساء غد الاثنين، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد الإسكندرية، بعدما تقرر تأجيل مباراة القمة التى كان محددا لها فى نفس التوقيت أمام الأهلى، فى الجولة الرابعة من المسابقة المحلية، لأجل غير مُسمى.