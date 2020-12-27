شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الأحد 27-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها الإعلان عن صفقة سيرينو خلال أيام بعد موافقة صن داونز، وتسلم محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء جائزة تتويج الأهلي بلقب نادى القرن الـ21 بأفريقيا.

الخطيب يتسلم جائزة تتويج الأهلي بلقب نادى القرن الـ21 بأفريقيا.. فيديو وصور

تسلم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جائزة لقب نادي القرن الواحد والعشرين من مؤسسة "جلوب سوكر" بدبي، باعتباره أكثر الأندية تتويجا بالألقاب في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تسلم الخطيب الجائزة الخاصة بالأهلي.

الأهلي يعلن صفقة سيرينو خلال أيام بعد موافقة صن داونز

يعلن مسئولو النادي الأهلي عن صفقة التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب، لتكون أولى الصفقات الشتوية للمارد الأحمر، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات منذ فترة ليست بقريبة، قبل أن تكلل بالنجاح بعد المفاوضات القائمة بين الناديين من جانب وبين الأهلي وسيرينو من جانب آخر.

عودة مروان والشحات وسليمان لقائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

الأهلي يعلن إعارة أليو بادجي للدوري التركي غدا

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي أن إدارة التعاقدات بالنادى، برئاسة أمير توفيق، ستعلن غدا الاثنين إعارة السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأحمر إلى أحد أندية الدوري التركي، بعد توقيع العقود والانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة برحيل المهاجم السنغالي إلى تركيا.

جيرالدو يغيب عن الأهلي أمام الاتحاد السكندرى غداً بسبب الإصابة

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق سيكون خارج الحسابات الفنية لمباراة الاتحاد السكندرى غدًا الاثنين، بعدما اشتكى من شد فى عضلة السمانة، ولن يكون جاهزًا لمباراة الاتحاد المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الاثنين، فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدورى الممتاز.