شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف لتليفزيون الخليج 365 سر تراجع الأهلي عن بيع أجاى ومصير مروان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد شبانة، فى برنامجه مع شبانة على تليفزيون الخليج 365، أن مسئولى النادى الأهلى ربطوا فكرة إعارة مروان محسن مهاجم الفريق أو الاستغناء عنه بشكل نهائى بالتعاقد مع مهاجم جديد، سواء كان محلياً أم أجنبياً.

وقال شبانة فى تليفزيون الخليج 365، إن البعض فى الأهلى طرح فكرة إعارة مروان محسن بسبب تواضع مستواه وعدم ظهوره بشكل جيد، لكن الفكرة لم تلق قبولاً لدى الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى الذى أعلن رغبته فى بقاء مهاجم الفريق لحين التعاقد مع مهاجم جديد.

ويترقب الأهلى محاولات دعمه بأكثر من لاعب خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم التعاقد مع الأوروجويانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز خلال يناير المقبل على أن يتم ضم لاعبين آخرين فى نهاية الموسم.

وأضاف شبانة أن النادى الأهلى تراجع عن فكرة الاستغناء عن النيجيرى جونيور أجاى لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما تلقوا تأكيدات من أطباء فى إسبانيا وإنجلترا أن اللاعب لا يحتاج للتدخل الجراحى لعلاجه من إصابته الأخيرة فى الوتر الوحشى التى تعرض لها الفترة الماضية.

وأشار شبانة إلى أن الأهلى كان يفكر فى الاستغناء عن أجاى فى يناير المقبل لضم أجنبى بدلاً منه، ولكن بعد فترة من المناقشات استقر الأهلى على الإبقاء على جونيور أجاى وعدم الاستغناء عنه فى يناير المقبل لعدة أسباب، فى مقدمتها تأكيدات أطباء فى إسبانيا وإنجلترا أن اللاعب لا يحتاج جراحة، وخوفاً من عدم تسويق اللاعب بمبلغ مالى جيد حيث سيتم بيعه وهو مُصاب الأمر الذى سيُقلل من قيمته التسويقية.