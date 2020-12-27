شكرا لقرائتكم خبر عن حساب الأهلى على تويتر يحتفل بمرور شهر على "القاضية ممكن" والنجمة التاسعة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر تويتر بمرور 30 ليلة على تتويج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا، وحصد النجمة التاسعة في مشواره، بعدما سبق وتوج بلقب الأميرة الإفريقية 8 مرات من قبل، في المباراة التي كانت شاهدة على عودة الأهلي لتزعم القارة السمراء.

وكتبت صفحة الأهلي على تويتر بعد نشر مجموعة من صور الاحتفال بالتتويج الثمين: " منذ 30 ليلة .. هكذا كان حال أبطالنا داخل الملعب وحال جمهورنا خارج الملعب".

وتوج الأهلي بلقب دوري الأبطال بعد الفوز على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد القاهرة، وسجل محمد مجدي أفشة هدف الحسم او كما يسمى "القاضية ممكن"، من تصويبة بعيدة المدة في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

واستعاد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد غياب 7 سنوات منذ آخر تتويج عام 2013 على حساب اورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، قبل أن ينهي 7 سنوات عجاف ويتوج باللقب الإفريقي في نسخة 2020.

وحقق بيتسو موسيماني أول لقب مع الأهلي وهو حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يضيف بعدها بأيام اللقب الثانني وهو التتويج بلقب كأس مصر على حساب طلائع الجيش، ليجمع الأهلي الثلاثية التاريخية وهي الدوري والكأس ودوري الأبطال.