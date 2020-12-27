اهداف مباراة سيراميكا ضد بيراميدز فى الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اهداف مباراة سيراميكا ضد بيراميدز بالدوري حقق فريق بيراميدز فوزه الأول فى الدورى على حساب سيراميكا بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، سجل هدف فوز بيراميدز على جبر مدافع الفريق فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 4 محتلاً المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى، بعدما لعب 3 مباريات تعادل في واحدة وخسر الأخرى وحقق الفوز فى واحدة، وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازالت لديه لقاء مؤجل، فيما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 6 فى المركز الرابع، بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى 2 وخسر واحدة وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه مباراة مؤجلة.

اهداف مباراة سيراميكا ضد بيراميدز بالدوريشهد الشوط تضيق للمساحات من كلا الفريقين، وسط غياب الحلول الفردية، لاسيما وإن بيراميدز نجح فى تسجيل هدف التقدم من كرة ثابتة أرسلها عبد الله السعيد عرضية داخل منطقة الجزاء وسجل منها على جبر هدف التقدم فى الدقيقة 13، ولم يساهم الهدف فى فتح المساحات أمام أى من الفريقين، بل استمر تضيق المساحات هو عنوان الشوط. اهداف مباراة سيراميكا ضد بيراميدز بالدوريشهد الشوط تضيق للمساحات من كلا الفريقين، وسط غياب الحلول الفردية، لاسيما وإن بيراميدز نجح فى تسجيل هدف التقدم من كرة ثابتة أرسلها عبد الله السعيد عرضية داخل منطقة الجزاء وسجل منها على جبر هدف التقدم فى الدقيقة 13، ولم يساهم الهدف فى فتح المساحات أمام أى من الفريقين، بل استمر تضيق المساحات هو عنوان الشوط.

فى الشوط الثانى، ضغط سيراميكا وحاصر لاعبو بيراميدز أمام منطقة جزائهم، وتواصلات محاولات تسجيل هدف التعادل عن طريق التسديدات ومحاولات الاختراق بالاعتماد على المهارة الفنية الفردية، وبعد الدقيقة 65 انتفض بيراميدز وكاد عبد الله السعيد أن يسجل الهدف الثانى بتسديدة بوش القدم، مرت بجوار القائم، بعدها كاد أن يسجل جون أنطوى إلا إن تألق عامر عامر حارس المرمى تصدى لتسديدة رأس أنطوى، واستمرت محاولات بيراميدز لتسجيل الهدف الثانى من الهجمات المرتدة وسط سيطرة واسحواذ من سيراميكا.

خاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عبد الله السعيد - أحمد الشيخ - رمضان صبحي، خط الهجوم: جون أنطوي.

وخاض سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: عامر عامر، خط الدفاع: أحمد محسن، خالد صبحى، طارق سامى، رجب بكار، خط الوسط: كوامى بونسو، محمد حسن، محمد تونى، الهجوم: محمد إبراهيم، شريف دابو، شادى حسين.