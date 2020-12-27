شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 27 /12 /2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها عودة مروان والشحات وسليمان لقائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، فراعنة اليد فى مواجهة اليابان 5 و7 يناير استعدادا للمونديال.

عودة مروان والشحات وسليمان لقائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا، الاثنين، فى المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من عمر الدورى المصرى الممتاز، بعد تأجيل مباراة القمة ضد الزمالك فى الجولة الرابعة من عمر المسابقة لأسباب أمنية.

فراعنة اليد فى مواجهة اليابان 5 و 7 يناير استعدادا للمونديال

كشف مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد والمشرف علي المنتخبات الوطنية أن منتخب مصر سيواجه اليابان يومي 5 و 7 يناير المقبل استعدادا لانطلاق منافساته في بطولة العالم المقرر انطلاقها خلال الفترة من 13 وحتي 31 من يناير في البطولة التي تنظمها مصر بمشاركة 32 دولة.

الأهلي يعلن صفقة سيرينو خلال أيام بعد موافقة صن داونز

يعلن مسئولو النادي الأهلي عن صفقة التعاقد مع الأوروجوياني جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب، لتكون أولى الصفقات الشتوية للمارد الأحمر، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات منذ فترة ليست بقريبة، قبل أن تكلل بالنجاح بعد المفاوضات القائمة بين الناديين من جانب وبين الأهلي وسيرينو من جانب آخر.

جيرالدو يغيب عن الأهلي أمام الاتحاد السكندرى غداً بسبب الإصابة

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق سيكون خارج الحسابات الفنية لمباراة الاتحاد السكندرى غدًا الاثنين، بعدما اشتكى من شد فى عضلة السمانة، ولن يكون جاهزًا لمباراة الاتحاد المقرر لها السابعة والنصف مساء غدٍ الاثنين، فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدورى الممتاز

الزمالك يكشف حقيقة التضارب فى مسحة عبد الله جمعة وموقف محمود علاء

كشف جهاز الزمالك أن الـ"رابيد تيست" تحليل الدم المسمى بالكاشف السريع الذى خضع له الفريق قبل مباراة سموحة، التى ستقام فى الخامسة مساء غد الاثنين، باستاد الإسكندرية فى الجولة الثالثة بالدورى، جاءت نتيجتها تشير إلى وجود شكوك حول إصابة الثنائى عبد الله جمعة الظهير الأيسر ومدحت عبد الهادى المدرب المساعد بفيروس كورونا، ليتقرر على إثره خضوع الثنائى لمسحة كورونا "PCR"، التى جاءت نتيجتها إيجابية لعبد الله جمعة وسلبية لمدحت عبد الهادى

اتحاد الكرة يعلن سحب قرعة الأدوار التأهيلية لكأس مصر 5 يناير

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم إقامة قرعة الأدوار التأهيلية لمسابقة كأس مصر لموسم2020/2021 فى الثانية عشرة ظهر الثلاثاء الخامس من يناير المقبل. وخاطب الاتحاد الأندية التى يحق لها المشاركة فى المسابقة لإيفاد مندوبيها لحضور مراسم القرعة بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم

الزمالك يطلق اسم المستشار البكرى على إحدى قاعات المبنى الاجتماعى

قررت اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، إطلاق اسم الراحل المستشار أحمد البكرى، رئيس اللجنة السابق، على إحدى قاعات المبنى الاجتماعى بالنادي، تقديرا لدوره كأحد أبناء النادى المخلصين الذى لم يأل جهدًا فى دعمه ومؤازرته طوال حياته، حيث توفى الخميس الماضى، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، بعد أسابيع قليلة من توليه مسئولية إدارة نادى الزمالك.