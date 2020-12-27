شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين فضلوا الاحتراف على البقاء مع أنديتهم قبل مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال الأزمة بين نادى الزمالك ومهاجم الفريق مصطفى محمد بسبب رغبته فى الاحتراف الخارجي مستمرة، بعدما أشارت تقارير صحفية إلى أنه أعلن التمرد على ناديه وغاب عن المران دون إذن بسبب تمسك اللجنة المؤقتة التى تدير حاليًا ببقائه وعدم السماح له بالاحتراف فى الانتقالات الشتوية.

ولم يصل الزمالك أى عرض رسمى للتعاقد مع مصطفى محمد، باستثناء عروض شفهية من وكيل أعمال اللاعب، على رأسها عرض سانت إيتان الفرنسي، ووفقاً لتأكيدات مصطفى محمد ووكيل أعماله، فإن النادى الفرنسى يرغب فى شرائه من الزمالك مقابل 4 ملايين يورو.

ويسعى مسئولو الزمالك، لإثناء اللاعب عن فكرة الاحتراف والبقاء حتى خوضه أولمبياد طوكيو، إلا أنه لا يزال يصر على الرحيل خلال الفترة المقبلة.

وتعرض اللاعب لهجوم شديد من قبل جماهير القلعة البيضاء وذلك بعد أن فضّل اللاعب طموحه الشخصي في خوض تجربة الاحتراف متجاهلا انتمائه للزمالك.

وقبل مصطفى محمد هناك 3 لاعبين فضلوا الاحتراف على البقاء وهو ما نستعرضه في التقرير التالى..

رمضان صبحى

رفض رمضان صبحي منذ سنوات البقاء مفضلا الرحيل عن الأهلى، بعدما تلقى النادي الأهلي عرضا من ستوك سيتي الإنجليزي وحارب اللاعب من أجل خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

ووافق الأهلى على رحيله إلى النادى الإنجليزى مقابل 5 ملايين يورو، بعد ضغط كبير من اللاعب الذى فضل اللعب في الدورى الإنجليزى في فريق في آخر الجدول على البقاء مع المارد الأحمر.

أحمد حجازى

تمسك أحمد حجازى مدافع الأهلى السابق بالرحيل عن الأهلى بعدما تلقى عرضا من وست بروميتش ألبيون مقابل مليون يورو على سبيل الإعارة، مع وضع بند أحقية الشراء مقابل 4 ملايين يورو لتكون المقابل في النهاية 5 ملايين يورو، ووافق الأهلى بعد إلحاح كبير من الحاجز على الاحتراف.

محمود حسن تريزيجيه

نجح تريزيجيه في الضغط على إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر لينتقل إلى أندرلخت البلجيكي في يناير 2016 على سبيل الإعارة قبل أن يبدأ رحلته الاحترافية الأوروبية، على الرغم من حاجة المارد الأحمر لجهوده في ذلك الوقت.