قناة الزمالك: نحتاج نصف مليار للفريق.. والدحيل يريد ساسي للمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

كشف الإعلامي خالد الغندور مقدم برنامج "زملكاوي" على فضائية قناة الزمالك أن الفريق بحاجة إلى نصف مليار جنيه إذا أراد تجديد عقود لاعبيه وتعديل بعض العقود الأخرى، مع دعم الفريق ببعض الصفقات.

وقال الغندور عبر قناة الزمالك أن فرجاني ساسي سوف يحصل على باقي المستحقات القديمة له خلال أيام قليلة، وإذا توفرت قيمة تجديد عقده سيوقع على العقود الجديدة.

وتابع: "فرجاني ساسي يرغب في الاستمرار في مصر، وأسرته أيضًا سعيدة بالتواجد في مصر وتؤيد البقاء خلال حياته الاحترافية بمصر."

واستطرد متحدثًا عن مستقبل اللاعب، قائلًا: "ساسي يرغب في تجديد عقده لمدة 3 سنوات ولن يقبل بالتجديد لموسم واحد، وهناك اهتمام من الدحيل القطري الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب من أجل دعم صفوفه قبل كأس العالم للأندية في فبراير المقبل."

وانتقل للحديث عن تجديد عقود الفريق بالكامل ودعمه بصفقات جديدة: "نحن بحاجة إلى مبلغ 500 مليون جنيه من أجل تجديد عقود اللاعبين، وتعديل عقود أخرين وأيضًا التعاقد مع عناصر جديدة في بعض المراكز."