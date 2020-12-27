رئاسة الوزراء: لا مشكلة في منح اتحاد الكرة استثناء لعمل الانتخابات.. لكن وفقًا للقانون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء المصري، أنه لا مانع من منح اتحاد الكرة المصري استثناءًا لعقد جمعيته العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأشار سعد في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه يجب أن يكون هناك توافق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن القوانين واللوائح التي ستتم الانتخابات بناءً عليها.

وقال سعد: "لم نتطرق للحديث عن انتخابات اتحاد الكرة في اجتماع لجنة أزمة فيروس كورونا اليوم، لكن كان هناك حديث بين وزير الرياضة ورئيس مجلس الوزراء في سياق آخر".

وأكمل: "لا أعتقد أنه سيكون هناك مشكلة في استثناء اتحاد الكرة من قرار مجلس الوزراء بشأن عدم عقد جمعيات عمومية حاليًا، خاصة أن عدد أعضاء اتحاد الكرة لا يصل إلى 100 فرد".

وكان مجلس الوزراء المصري قد أصدر قرارًا بإيقاف عقد الجمعيات العمومية لكافة المؤسسات والهيئات الرياضية حتى شهر يونيو المقبل.

وأضاف متحدث الوزراء: "حتى لو وصل العدد إلى 200 فرد فلن يكون هناك مشكلة، لكن يجب أن تُجرى الانتخابات وفقًا للقوانين وأن يكون هناك توافق مع الاتحاد الدولي، فلا نريد ضررًا للكرة المصرية".

واختتم: "الجمعية العمومية لاتحاد الكرة عددها لا يقارن بالجمعيات العمومية للأندية، نعمل على أن تكون الانتخابات وفقًا للوائح والقوانين".

الجدير بالذكر أن لجنة إدارة اتحاد الكرة الحالية ترغب في إجراء انتخابات اتحاد الكرة المصري قبل نهاية شهر يناير المقبل.