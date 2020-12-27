فرصة ضائعة واحدة أمام بروميتش في ظهور باهت لصلاح (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

شارك النجم المصري محمد صلاح في تعادل فريقه ليفربول أمام ويست بروميتش بنتيجة (1-1) في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب "الآنفيلد" ضمن حسابات الجولة 15.

الدقيقة الخامسة كادت أن تشهد هدفًا لصالح ليفربول عن طريق محمد صلاح بعد عرضية من الظهير الأيسر أندي روبيرتسون لكن تمر الكرة من أمام مرمى بروميتش دون خطورة.

صلاح في الدقيقة 33 حصل على كرة على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية تمر أعلى المرمى.

وفي الشوط الثاني وتحديدًا الدقيقة 49 حاول صلاح بكرة مشتركة مع فيرمينو أن يسجل هدفًا لكن تمريرة البرازيلي كانت طولية على مو لتصل سهلة لحارس ويست بروميتش.

الفرصة الحقيقة لصلاح كانت في الدقيقة 65 بعد عرضية رائعة من جوردان هندرسون لكن تمر أعلى المرمى دون خطورة.

ورغم عدم تسجيل صلاح هدفًا في ويست بروميتش يظل النجم المصري في صدارة الهدافين برصيد 13 هدفًا.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، في المقابل عاد ويست بروميتش لملعبه برصيد نقطة في المركز قبل الأخير.

لمشاهدة أبرز لقطات محمد صلاح.. اضغط هنا