الأهلي يهاجم اتحاد السلة ويعيد فريقه من الإسماعيلية بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

أبدى الأهلي دهشته مما حدث في أزمة المسحات التي اجراها اتحاد السلة، والتي تأخرت نتيجتها لما بعد مباراة المرتبط بين ناشئي الاهلي والاتحاد تحت 16 سنة في ذهاب نهائي دوري المرتبط الذي أقيم عصر اليوم في صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وذكر مراسل قناة الأهلي في تصريحاته من أرض الملعب، بعد مباراة ناشئي الاهلي والاتحاد التي حسمها الفريق الأحمر بنتيجة 59-41، عن ظهور نتيجة المسحة بعد المباراة والتي كشفت عن وجود 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف زعيم الثغر.

وكشف نائب رئيس الأهلي العامري فاروق في تصريح له عبر صفحته الرسمية عى الفيس بوك عن موقفه من نتيجة التحاليل قائلا: "موقف غريب لاتحاد كرة السلة نتيجة التحاليل بتطلع بعد المباراة".

وأعلن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بالأهلي عن إعادته لفريق الناشئين تحت 16 سنة من الإسماعيلية بعد ظهور 9 عينات إيجابية في فريق الاتحاد السكندري، مع عزل الفريق.

وأضاف مدير النشاط الرياضي عن تشكيل غرفة عمليات بالنادي لمتابعة الامر وأن الأهم لدى النادي هو الحفاظ على صحة كلا اللاعبين، مطمئنا أولياء أمور اللاعبين.

وأشار عبد القادر في تصريحاته أن الاهلي أول نادي طالب باستئناف النشاط الرياضي ولم نطالب بإيقاف المسابقات لكننا نطالب بتطبيق الإجراءات الإحترازية للحفاظ على صحة اللاعبين.

ووجه مدير النشاط بالأهلي رسالة لاتحاد السلة، بضرورة تأجيل المباريات لدى الفرق التي تظهر لديها حالات كورونا حفاظ على صحة اللاعبين، معربا عن تعجبه من قرار الاتحاد بتأجيل المباريات للفريق الذي يزيد عدد إصاباته عن 6 إصابات، خاصة وأن قائمة الفريق تضم 15 لاعب، مطالبا اتحاد السلة بإعادة النظر في هذه القرار.

وجدير بالذكر أن الأهلي يغيبه عنه في ذهاب نهائي المرتبط 5 لاعبين من الفريق الأول بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وهم إيهاب أمين وعمرو الجندي وعمرو طارق وعبد الفضيل إبراهيم ومحمد مصطفى الشهير بمودي.

وكان الأهلي قدم تقدم بطلب لإتحاد السلة لتأجيل مباراة سبورتنج في نصف نهائي دوري المرتبط بعد وجود 3 حالات كورونا بين صفوفه، لكن إتحاد السلة أصدر بيان بأنه لن يتم تأجيل أي مباراة لإي فريق إلا في حالة ظهور أكثر من 6 حالات مع عمل مسحات تحت إشراف اللجنة الطبية بإتحاد السلة.