قائمة الأهلي.. عودة مروان والشحات ووليد أمام الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، التي تقام غدًا، الإثنين، والمؤجلة من الجولة الثالثة لدوري We المصري.

وتشهد قائمة الأهلي تواجد سعد سمير في الخط الدفاعي لأول مرة في الدوري، بعدما ظهر في لقاء سونديب النيجري بدوري أبطال أفريقيا.

ويعود الثنائي وليد سليمان ومروان محسن للتواجد في القائمة بعد شفاءهما من الإصابات التي لحقت بهما في الفترة الماضية.

كما يظهر حسين الشحات العائد من فترة إصابة أيضًا في القائمة، بينما يغيب الثلاثي رامي ربيعة، عمرو السولية، ومحمد مجدي "أفشة" لاستمرار إصابتهم بفيروس كورونا.

وتضم قائمة الأهلي كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، ياسر إبراهيم، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول، أيمن أشرف، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، أكرم توفيق، وليد سليمان، حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا"، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن.

خط الهجوم: مروان محسن، محمد شريف، أحمد ياسر ريان.