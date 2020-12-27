بيراميدز يحقق انتصاره الأول بمشوار الدوري على حساب سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق بيراميدز فوزا صعبا على نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الرابعة بدوري we المصري.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13عن طريق اللاعب علي جبر.

وبتلك النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 4 نقاط بالتساوي مع الزمالك، بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 6 نقاط بالمركز الثالث.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عبد الله السعيد - أحمد الشيخ - رمضان صبحي

خط الهجوم: جون أنطوي

وعلى الجانب الأخر لعب سيراميكا كليوباترا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن، وخالد صبحي، وطارق سامي، ورجب بكار.

خط الوسط: كوامي بونسو، ومحمد إبراهيم، ومحمد توني، ومحمد حسن.

خط الهجوم: شريف دابو، وشادي حسين

ملخص المباراة

وبعد مرور 5 دقائق فقط، ظهرت خطورة فريق بيراميدز، حيث توغل المهاجم جون أنتوي وسقط داخل منطقة جزاء سيراميكا وسط مطالبة باحتساب ركلة جزاء، لكن الحكم قرر استكمال اللعب.

وترجم فريق بيراميدز سيطرته لهدف أول في الدقيقة 13عن طريق المدافع علي جبر، بعد كرة عرضية من الأجانب الأيسر وسط غفلة دفاعية حولها إلى شباك بيراميدز.

وواصل بيراميدز الضغط في محاولة لتسجيل الهدف الثاني، حيث أهدر عمر جابر فرصة سهلة لاحراز هدف في الدقيقة 27، بعد عرضية من الحانب الأيمن حولها بشكل غريب بتصويبة في السماء.

وفي الشوط الثاني دخل سيراميكا بشكل قوي حيث فرض سيطرته وهدد مرمى بيراميدز في العديد من الكرات، حيث تصدى شريف إكرامي لتسديدة قوية في الدقيقة 58.

وخرج أحمد الشيخ من ملعب المباراة وحل بدلا منه ايريك تراوري في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 63 سدد عبد الله السعيد تصويبة متقنة من خارج منطقة جزاء بيراميدز لتمر بجوار القائم بسنتيمترات.

وأهدر ايريك تراوري هجمة خطيرة لبيراميدز في الدقيقة 84، لتستمر النتيجة بتقدم فريقه بهدف دون رد.

وقرر المدير الفني لفريق بيراميدز اشراك محمود حمادة في الدقيقة 90 من عمر اللقاء كبديل للاعب رمضان صبحي.