القمة تشتعل.. ليفربول يتعثر أمام ويست بروميتش في حضور شرفي لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تعثر فريق ليفربول على أرضه ووسط ميدانه أمام ويست بروميتش بعد الخروج بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل جانب في لقاء أقيم على ملعب "الآنفيلد" ضمن حسابات الأسبوع الـ15 من منافسات بريميرليج.

ورغم تعثر ليفربول في النتيجة إلا أنه ظل في الصدارة برصيد 32 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن إيفرتون والذي يتواجد في المركز الثاني، في المقابل ارتفع رصيد ويست بروميتش إلى 8 نقاط في المركز قبل الأخير.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح طوال أحداث المباراة إلا أنه لاعب ليفربول لم يظهر بالمستوى المطلوب.

تفاصيل المباراة:

ليفربول بدأ المباراة بضغط مبكر أملاً في تسجيل هدف حيث كانت أولى المحاولات من الجهة اليسري عرضية من روبيرتسون تمر من أمام صلاح المتواجد في منطقة الجزاء.

الدقيقة 12 شهدت هدفًا لصالح ليفربول بكرة طولية رائعة من المدافع الكاميروني جويل ماتيب تصل لساديو ماني المتواجد داخل منطقة الجزاء ليسدد محرزًا هدف الريدز الأول.

ليفربول بعد الهدف واصل ضغطه على مرمى ويست بروميتش من أدراك هدف ثاني لكن المحاولات في النهاية لا تنجح من هجوم الريدز.

المحاولة الحقيقة بعد هدف ليفربول الأول كانت من ساديو ماني بعد عرضية متقنة من جوردان هندرسون يحولها ماني برأسية لكن تمر الكرة بجوار القائم في الدقيقة 21.

30 دقيقة من بداية ليفربول وصاحب الأرض يبحث عن التقدم حيث سدد أرنولد كرة من ركلة حرة مباشرة لكن تمرة بعيدة عن المرمى.

ظهور صلاح الأول في المباراة كانت في الدقيقة 34 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء لكن تمر الكرة أعلى المرمى.

ليفربول في الشوط الثاني واصل تهديده مرمى ويست بروميتش بتسديدة قوية عن طريق القائد جوردان هندرسون لكن تمر الكرة بجوار القائم بقليل.

يورجن كلوب أجرى تبديلاً إضطراريًا بخروج المدافع جويل ماتيب في الدقيقة 59 ليشارك بدلاً منه المدافع الشاب ويليامز.

صلاح كاد في الدقيقة 65 أن يعزز النتيجة لليفربول من كرة رأسية عن طريق عرضية من جوردان هندرسون لكن تمر الكرة أعلى المرمى.

وشهدت الدقيقة 81 هدف صادم ضد ليفربول بعدما أحرز أجايي هدف التعادل لصالح ويست بروميتش من كرة رأسية.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر - ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - فابينيو - أندي روبيرتسون - جوردان هندرسون - جيجي فينالدوم - كورتس جونز - ساديو ماني - محمد صلاح - روبرتو فيرمينو.