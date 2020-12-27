مدرب شباب الأهلي يشيد بفوز فريقه على غزل المحلة بدوري الجمهورية

أشاد عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩، بالأداء القوي الذي قدمه اللاعبون خارج ملعبهم أمام غزل المحلة، الذي توجوه بتحقيق ثلاثية نظيفة، في مباراتهما اليوم الأحد بدوري الجمهورية.

قال أنور إن لاعبي الأهلي سيطروا على مجريات اللعب

منذ البداية، وشكلوا خطورة هجومية كبيرة على دفاعات المحلة، واستحقوا الفوز بجدارة، مؤكدًا صعوبة المباريات المقبلة، ولكنه شدد على ضرورة مواصلة تقديم مستويات مميزة من أجل التأهل للمرحلة النهائية من البطولة.

وأكد أنور أنه رغم الظروف الصعبة التي واجهها «شباب الأهلي» من نقص عددي بسبب الإصابات وسوء أرضية الملعب، إلا أنهم تغلبوا عليها ونجحوا في تسجيل ثلاثة أهداف وحصلوا على الثلاث نقاط. وشدد عمرو أنور على أن لاعبي فريق الشباب بالأهلي على قدر المسئولية، ويحاولون بذل أقصى جهد لديهم من أجل الحصول على فرصة للتواجد في الفريق الأول.