لاعبة سلة الأهلي تعلق على فوز فريقها أمام سبورتنج بدوري المرتبط

أعربت فريدة وائل، لاعبة الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالفوز على سبورتنج، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري المرتبط، مؤكدة أن الفريق لن يتنازل عن لقب الدوري مع كل التقدير للمنافس.

وأضافت أن نتيجة المسحة الطبية ظهرت في وقت متأخر، وهو ما تسبب في التأثير على لاعبات الفريق، لكن

في النهاية استطاع الفريق تقديم مستوى جيد، عقب فوز فريق ناشئات سلة الأهلي تحت 16 عامًا، وهو ما حفز لاعبات الفريق لتقديم مستوى طيب خلال اللقاء.

وأوضحت أن الجهاز الفني، بقيادة الكابتن علي هاشم، تحدث مع لاعبات الفريق، لتحفيزهن قبل المباراة، والجميع

كان جاهزًا لخوض اللقاء، خاصة بعدما تم دراسة المنافس بشكل جيد.

وكان الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي قد تمكن من تحقيق الفوز على سبورتنج، بنتيجة 84-73، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري المرتبط، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

يذكر أن فريق ناشئات سلة الأهلي تحت 16 عامًا قد حقق الفوز على نظيره فريق سبورتنج بنتيجة 77-60، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.