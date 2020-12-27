لاعبة سلة الأهلي تعلق على فوز فريقها أمام سبورتنج بدوري المرتبط

أعربت فريدة وائل، لاعبة الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالفوز على سبورتنج، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري المرتبط، مؤكدة أن الفريق لن يتنازل عن لقب الدوري مع كل التقدير للمنافس.
وأضافت أن نتيجة المسحة الطبية ظهرت في وقت متأخر، وهو ما تسبب في التأثير على لاعبات الفريق، لكنفي النهاية استطاع الفريق تقديم مستوى جيد، عقب فوز فريق ناشئات سلة الأهلي تحت 16 عامًا، وهو ما حفز لاعبات الفريق لتقديم مستوى طيب خلال اللقاء.
وأوضحت أن الجهاز الفني، بقيادة الكابتن علي هاشم، تحدث مع لاعبات الفريق، لتحفيزهن قبل المباراة، والجميعكان جاهزًا لخوض اللقاء، خاصة بعدما تم دراسة المنافس بشكل جيد.
وكان الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي قد تمكن من تحقيق الفوز على سبورتنج، بنتيجة 84-73، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري المرتبط، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
يذكر أن فريق ناشئات سلة الأهلي تحت 16 عامًا قد حقق الفوز على نظيره فريق سبورتنج بنتيجة 77-60، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.
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