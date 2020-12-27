سموحه 2003 يتعادل مع الأهلى

تعادل فريق سموحه لكرة القدم "2003"، مع نظيره الأهلى بهدفين لكلاهما، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب االاهلى، ضمن فعاليات بطولة الجمهورية للناشئين.

بادر سموحه بالتهديف فى الدقيقة الخامسة من المباراة، قبل أن يضيف حازم حسن هدف سموحه الثانى فى الدقيقة 20 ليتقدم سموحه بهدفين، ومع بداية الشوط

الثاني للمباراة يحتسب أحمد ناجى حكم المباراة ضربة جزاء للأهلى ويطرد محمد عبده لاعب سموحه، ويهدر لاعب الأهلى ضربة الجزاء ويحافظ سموحه على تقدمه بهدفين.ثم احتسب الحكم خطأ للأهلى يسجل منه هدفه الأول وبعدها بدقيقة واحدة يحتسب خطأ آخر ويسجل الأهلى هدفه الثانى لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

يقود الجهاز الفني لفريق سموحه 2003:

أدار المباراة الكابتن عيس جابر بدلا من الكابتن عبد الله محمد المدير الفنى الذى تعرض لوعكة صحية ، الكابتن هشام محمد إدارى الفريق ، مدحت عبد الرازق مدرب، الكابتن أحمد حيدر مدربا للحراس ، عماد حمدى اخصائى اصابات وتاهيل

رئيس قطاع الناشئين الكابتن محمود صبحى، المدير الإدارى الكابتن عبد البديع حماده.