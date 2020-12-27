بيراميدز يحقق أول فوز بالدوري على حساب سيراميكا كليوباترا

حقق فريق بيراميدز فوزا مهما وصعبا على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الشوط الأول من اللقاء المقام حاليا بستاد السويس ضمن الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

ويعد هو أول فوز لبيراميدز منذ بداية الدوري ،كما لحق بسيراميكا أول خسارة من 4 مباريات.

سجل الهدف على جبر في الدقيقة 13 من ضربة حرة الى داخل منطقة الجزاء تمر من الجميع وعلى القائم البعيد يجد جبر الكرة امامه يضع في المرمى بسهولة.

ارتفع رصيد بيراميدز إلى 4 نقاط وصعد إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند 6

نقاط في المركز الرابع.

جاء اللقاء حماسيا من جانب الفريقين وحاول سيراميكا في الشوط الثاني لإدراك التعادل ورغم ذلك شكلت محاولات بيراميدز خطورة خاصة التسديدة القوية بجوار القائم.

وضم تشكيل بيراميدز في حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عبد الله السعيد - أحمد الشيخ - رمضان صبحي

خط الهجوم: جون أنطوي

وعلى مقاعد البدلاء في المباراة:مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود حمادة - إيريك تراوري - محمود وادي - دودو الجباس.

وضم تشكيل سيراميكا: حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن، وخالد صبحي، وطارق سامي، ورجب بكار.

خط الوسط: كوامي بونسو، ومحمد إبراهيم، ومحمد توني، ومحمد حسن.

خط الهجوم: شريف دابو، وشادي حسين.

وعلى مقاعد البدلاء كل من، محمود شكري، ومحمد جمال، وعبد الله محمود، ومحمد مسعد، وأحمد غنيم، وعاشور الادهم، ووينفول كوبينا، ومصطفى ميسي

وتم استبعاد صالح جمعة بسبب إصابته بشد في السمانة، بالإضافة إلى حارس المرمى محمد جمال، ووليد عبد المنعم، ومحمود صقر، وسيف تقا، وعبد الرحمن بودي، وأحمد أمين أوفة