تركي آل شيخ رئيسًا شرفيًا لنادي الهلال السوداني

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني قبوله تولي منصب الرئاسة الشرفية لنادي الهلال السوداني. كتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس الهلال السوداني الشقيق، وأعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي، أعد جماهير النادي العريق في السودان الشقيق، بأن أبذل كل مافي وسعي لرفعة اسم النادي وتحقيق أماني محبيه وشكرا لكم". الإجتماعي "تويتر": "تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس الهلال السوداني الشقيق، وأعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي، أعد جماهير النادي العريق في السودان الشقيق، بأن أبذل كل مافي وسعي لرفعة اسم النادي وتحقيق أماني محبيه وشكرا لكم". وتولى تركي آل الشيخ الرئاسة الشرفية من قبل للنادي الأهلي المصري وناديي الوحدة والتعاون السعوديين.

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