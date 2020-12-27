هاشتاج "نادي القرن" يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج "نادي القرن" موقع التواصل الإجتماعي تويتر، بعد أن تسلم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جائزة «نادي القرن في إفريقيا والنادي الأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط» من مؤسسة «جلوب سوكر»، في الاحتفال الكبير الذي أقيم في دبي، بحضور قيادات مجلس دبي للرياضة، وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولفيف من نجوم الكرة العالمية.

وتداول رواد موقع تويتر صور الإحتفالية الكبيرة وصور الخطيب التي جمعته مع البرتغالي

وتغنى جمهور النادي الاهلي بالإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، بعد أن حصل النادي على لقب دوري أبطال أفريقيا وبطولة الدوري ولقب كأس مصر.

وأشاد المتابعين بالنجاحات التي تحققت على كافة الأصعدة، وعودة نادي القرن الى مكانته المعهودة ، خاصة بعد أن تم منحه الجائزة وسط ألمع نجوم كرة القدم في العالم. وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولفيف من نجوم الكرة العالمية.وتداول رواد موقع تويتر صور الإحتفالية الكبيرة وصور الخطيب التي جمعته مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الايطالي وروبيرت لوفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني وأفضل لاعب بالعالم.وتغنى جمهور النادي الاهلي بالإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، بعد أن حصل النادي على لقب دوري أبطال أفريقيا وبطولة الدوري ولقب كأس مصر.وأشاد المتابعين بالنجاحات التي تحققت على كافة الأصعدة، وعودة نادي القرن الى مكانته المعهودة ، خاصة بعد أن تم منحه الجائزة وسط ألمع نجوم كرة القدم في العالم.

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