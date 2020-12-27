هاشتاج "نادي القرن" يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج "نادي القرن" موقع التواصل الإجتماعي تويتر، بعد أن تسلم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جائزة «نادي القرن في إفريقيا والنادي الأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط» من مؤسسة «جلوب سوكر»، في الاحتفال الكبير الذي أقيم في دبي، بحضور قيادات مجلس دبي للرياضة،وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولفيف من نجوم الكرة العالمية.
وتداول رواد موقع تويتر صور الإحتفالية الكبيرة وصور الخطيب التي جمعته مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الايطالي وروبيرت لوفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني وأفضل لاعب بالعالم.
وتغنى جمهور النادي الاهلي بالإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، بعد أن حصل النادي على لقب دوري أبطال أفريقيا وبطولة الدوري ولقب كأس مصر.
وأشاد المتابعين بالنجاحات التي تحققت على كافة الأصعدة، وعودة نادي القرن الى مكانته المعهودة ، خاصة بعد أن تم منحه الجائزة وسط ألمع نجوم كرة القدم في العالم.
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